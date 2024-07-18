Скелет стегозавра продали за 44,6 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке

Сегодня в 19:02
Фото: Sotheby's/YouTube

На американском аукционе Sotheby’s скелет стегозавра по прозвищу Апекс, возраст которого оценивают в 161 млн лет, продали за рекордные 44,6 млн долларов. Об этом сотрудники аукционного дома рассказали на официальной странице организации в соцсети X.

Останки стегозавра были обнаружены палеонтологом Джейсоном Купером в 2022 году в штате Колорадо. Находку считают самым полный скелетом стегозавра из когда‑либо обнаруженных — в нем 254 из примерно 319 оригинальных костей.

Апекс также стал крупнейшим из хорошо сохранившихся скелетов стегозавров. Он достигает 3,4 м в высоту и 8,2 м в длину, на 30% превосходя размеры самого большого до недавнего времени экземпляра стегозавра Софи, который представлен в Лондонском музее естественной истории

Изначально стоимость лота оценили в 4–6 млн долларов. Конечная цена превзошла предварительную оценку более чем в 11 раз и побила предыдущий рекорд аукциона для окаменелостей динозавров, который принадлежал останкам тираннозавра по прозвищу Стэн, проданным на аукционе в 2020 году за 31,8 млн долларов.

По информации The Wall Street Journal, покупателем скелета стал 55-летний основатель и генеральный директор американского хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин. Он пообещал передать стегозавра в аренду одному из музеев США. «Апекс родился в Америке и останется в Америке», — заявил он.

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