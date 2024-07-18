Скелет стегозавра продали за 44,6 миллиона долларов на аукционе в Нью-Йорке

Апекс также стал крупнейшим из хорошо сохранившихся скелетов стегозавров. Он достигает 3,4 м в высоту и 8,2 м в длину, на 30% превосходя размеры самого большого до недавнего времени экземпляра стегозавра Софи, который представлен в Лондонском музее естественной истории