Суд запретил продажу туалетной бумаги с рисунком 1000 рублей из‑за оскорбления чувств верующих

Преображенский суд Москвы запретил продажу туалетной бумаги с рисунком купюры в 1000 рублей. Истец посчитал, что купюры на туалетной бумаге оскорбляют религиозные чувства верующих, передает «КП».
Суд запретил страницы четырех интернет-магазинов, на которых продавалась сувенирная туалетная бумага. Судя по картотеке, с иском обратился межрайонный прокурор Москвы Олег Алыпов. Он отметил, что на купюре изображен памятник Ярославу Мудрому, «отнесенному к числу святых, почитаемому Русской православной церковью».
RTVI пишет, что после решения суда, что изображению купюры способно оскорбить чувства верующих, на сайтах трех магазинов страницы с туалетной бумагой пропали. Под запрет попали продажи в магазинах «Стартекс», «Филькина грамота», «Главчудо» и «Сима-ленд».
Производитель сувениров Филипп Ширяев заявил «Подъему», что в 2023 году «войну» с сувениром начала «какая‑то женщина», а после решения суда он убрал товар из продажи.
Ширяев отметил, что применять эту туалетную бумагу «не очень удобно», потому что «это же сувенирная салфетированная туалетная бумага», «это шутка, это прикол». По его словам, неизвестная писала «нескольким тысячам предпринимателей», которые продавали «этот шарж».
«Это просто трэш, маразм-маразмом. Но ок, уберем из продажи. Конечно, мы пойдем навстречу и учтем пожелания этой достопочтенной женщины. И конечно, мы извиняемся за оскорбление чувств верующих», — сказал продавец.
Ширяев утверждает, что его типография готовила реквизит для Warner Bros. и в Netflix. Так, по его словам, в серии «Во все тяжкие», «когда на палету с деньгами толстый чернокожий парень ложился — вот это была наша продукция». До начала спецоперации «мы были третьи в мире по продаже билетов банка приколов», сказал он.