Суд запретил продажу туалетной бумаги с рисунком 1000 рублей из‑за оскорбления чувств верующих

Ширяев утверждает, что его типография готовила реквизит для Warner Bros. и в Netflix. Так, по его словам, в серии «Во все тяжкие», «когда на палету с деньгами толстый чернокожий парень ложился — вот это была наша продукция». До начала спецоперации «мы были третьи в мире по продаже билетов банка приколов», сказал он.