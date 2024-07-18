Rolling Stone выбрал 100 лучших обложек альбомов всех времен

Музыкальное издание Rolling Stone опубликовало рейтинг 100 лучших обложек альбомов всех времен. В него включили пластинки, записанные начиная с 50-х годов XX века.
Редакция журнала выбрала обложки, ставшие классическими и культовыми. Многие из них созданы легендарными фотографами, дизайнерами и художниками. «У нам есть рэп, кантри, джаз, прог, метал, регги, фламенко, фанк, готика, психоделик-хиппи, хардкор-панк», — отметили журналисты.
На первое место рейтинга они поставили обложку альбома «Unknown Pleasures» группы Joy Division — он вышел в 1979 году. «Есть что‑то сверхъестественное в неровных, непредсказуемых углах», — подчеркнули авторы издания.
«Это изображение стало символом, похожим на призму The Dark Side of the Moon, но оно олицетворяет гораздо больше: готический мистицизм, постпанковский вызов, абсолютный индивидуализм», — добавили в Rolling Stones.
Второе место получила, возможно, самая узнаваемая обложка в истории — «Abbey Road» The Beatles 1969 года. Именно на ней участники «ливерпульской четверки» пересекают друг за другом улицу по пешеходному переходу.
«Съемка с фотографом Иэном Макмилланом заняла всего 10 минут. Но это идеальный портрет The Beatles: солнечный день в Лондоне, пешеходный переход, четверо самых уверенных в себе молодых людей в мире», — написала редакция.
Третью строчку рейтинга заняла пластинка «There’s a Riot Goin On» калифорнийской группы Sly & the Family Stone, вышедшая в 1971 году. На ее обложке изображен флаг США.
Среди других отмеченных Rolling Stone в топ-25 обложек — «The Dark Side of the Moon» Pink Floyd, «Ready to Die» The Notorious B.I.G., «Maggot Brain» Funkadelic, «She’s So Unusual» Синди Лопер, скандальный «Nevermind» Nirvana, «To Pimp a Butterfly» Кендрика Ламара, «Lemonade» Бейонсе, «Who’s Next» The Who, «Rumours» Fleetwood Mac.
Ниже в рейтинге также можно найти «Dirty Mind» Принца, «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars» Дэвида Боуи, «Alive!» Kiss, «IV» Led Zeppelin, «Bitches Brew» Майлза Дэвиса, «Jeffery» Young Thug, «Some Girls» The Rolling Stones, «Homogenic» Бьорк, «Nightclubbing» Грейс Джонс, «Kid A» Radiohead.
Список Rolling Stone понравился не всем меломанам. Они удивились отсутствию в перечне таких титанов музыкального бизнеса как Майкл Джексон, Элтон Джон и Мадонна, а также раскритиковали журнал за игнорирование артистов из Азии.
«Никого из Азии? Я знаю, что суть в искусстве, но есть несколько гораздо более хороших кандидатов, чем те, которые были выбраны»
«Нет Элтона Джона? Вы издеваетесь? Captain fantastic? Goodbye Yellow Brick Road? Caribou? Пожалуйста»
«Здесь довольно много посредственного. Где Питер Гэбриел?»
После публикации рейтинга пользователи соцсетей начали обсуждать свои любимые обложки. Их выбор оказался совсем не таким, как у журналистов Rolling Stone. В топ слушателей попали пластинки Gorillaz, Канье Уэста, Tyler, the Creator и Эрики Баду.