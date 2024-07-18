Фонд Карнеги* признали нежелательной организацией

«Фонд Карнеги за международный мир»* признали нежелательной организацией в России. Минюст внес его в соответствующий перечень.
Также в список добавили издание The Moscow Times*, деятельность которого Генпрокуратура объявила нежелательной 10 июля.
Отделения экспертно-аналитического центра, основной задачей которого провозглашается содействие сотрудничеству между странами мира, находятся в Бейруте, Берлине, Брюсселе, Пекине и Нью-Дели.
Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги, прекратил работу в сентябре 2022 года. Тогда его сотрудники заявили, что организация продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке.
The Moscow Times попало в список иностранных агентов в ноябре 2023 года. Минюст заявил, что издание критиковало спецоперацию, формировало негативный образ России и участвовало в создании материалов иноагентов.
* «Фонд Карнеги за международный мир» и The Moscow Times внесены Минюстом в реестр иноагентов.