Майкл Китон вернулся в безумный образ в трейлере «Битлджуса-2»

Вышел новый трейлер фильма «Битлджус-2». В режиссерском кресле сиквела вновь Тим Бертон.
По сюжету три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, все еще преследуемой Битлджусом, переворачивается с ног на голову, когда ее неугомонная дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробную жизнь.
В сиквеле комедийного ужастика 1988 года снялись Майкл Китон и Вайнона Райдер (они вернулись к своим ролям), Дженна Ортега, Кэтрин О’Хара, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Артур Конти и не только. Сценарий написали Альфред Гоф и Майлз Миллар.
«Битлджус-2» выйдет в прокат только в кинотеатрах IMAX 6 сентября в США, а в международный прокат — с 4 сентября. Лента также откроет Венецианский кинофестиваль.