Майкл Китон вернулся в безумный образ в трейлере «Битлджуса-2»

По сюжету три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, все еще преследуемой Битлджусом, переворачивается с ног на голову, когда ее неугомонная дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробную жизнь.