Майкл Китон вернулся в безумный образ в трейлере «Битлджуса-2»

Сегодня в 16:58
Фото: кадр из видео с канала Warner Bros. Pictures/YouTube

Вышел новый трейлер фильма «Битлджус-2». В режиссерском кресле сиквела вновь Тим Бертон.

По сюжету три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Винтер-Ривер. Жизнь Лидии, все еще преследуемой Битлджусом, переворачивается с ног на голову, когда ее неугомонная дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробную жизнь.

В сиквеле комедийного ужастика 1988 года снялись Майкл Китон и Вайнона Райдер (они вернулись к своим ролям), Дженна Ортега, Кэтрин О’Хара, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Артур Конти и не только. Сценарий написали Альфред Гоф и Майлз Миллар.

«Битлджус-2» выйдет в прокат только в кинотеатрах IMAX 6 сентября в США, а в международный прокат — с 4 сентября. Лента также откроет Венецианский кинофестиваль.

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