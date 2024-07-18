Геймер вернулся на форум после 11-летнего бана, чтобы продолжить спор

Пользователь форумов «Something Awful» вернулся в комментарии после 11-летнего бана, чтобы продолжить дискуссию о настольных играх, из‑за которой его в когда‑то заблокировали. Об этом рассказал онлайн-портал PC Gamer.
Геймера под ником Etherwind забанили в 2013 году. Тогда в ходе обсуждения настольной игры «World of Darkness» он пожелал смерти ее автору, пожаловавшись на политический вектор серии. За комментарий пользователя приговорили к самому суровому наказанию сайта — бану на 100 000 часов (чуть больше 11 лет).
Прошли долгие годы, на форуме сменилось не одно поколение пользователей, однако, как выяснилось, изгнанник и не думал забывать о прерванном когда‑то разговоре. Etherwind вернулся ровно через 100 018 часов после своего исчезновения и быстро возобновил спор, написав новый комментарий 14 июля 2024 года и процитировав сообщение из темы, в которой он был первоначально забанен.
В гугл-документе он объяснил, что общение в сообществе SA было важной частью его жизни, что за прошедшие 100 000 часов он сильно повзрослел и изменился, и что теперь сожалеет о своих негативных комментариях.
Обитатели форума, некоторые из которых зарегистрировались на SA уже после того, как Etherwind получил свой срок, были потрясены его упорством и преданностью. Они гадают, как он не забыл спор за все эти годы, и предлагают администраторам ради шутки забанить его еще на 11 лет, чтобы испытать упорство геймера.