Геймер вернулся на форум после 11-летнего бана, чтобы продолжить спор

Обитатели форума, некоторые из которых зарегистрировались на SA уже после того, как Etherwind получил свой срок, были потрясены его упорством и преданностью. Они гадают, как он не забыл спор за все эти годы, и предлагают администраторам ради шутки забанить его еще на 11 лет, чтобы испытать упорство геймера.