Фильм «Манюня: Приключения в Москве» выйдет в Okko 25 июля

Okko объявил, что фильм «Манюня: Приключения в Москве» выйдет в онлайн-кинотеатре 25 июля.
Действие ленты развивается в 1981 году в Москве. По сюжету Роза Иосифовна везет Манюню и ее подруг Каринэ и Наринэ на знакомство со столицей во время летних каникул.
Все они останавливаются у старого знакомого бабушки Григория Савельевича, который обещает провести их по самым красивым местам столицы. Неожиданно подружки начинают подозревать мужчину в шпионаже и решают следить за ним на каждом шагу.
В результате юные подружки попадают в водоворот удивительных приключений, которые поджидают их в парках Москвы, в цирке на Цветном бульваре и даже на Красной площади.
Это будет второй полнометражный проект франшизы. Первый фильм «Манюня: Новогодние приключения» и три сезона комедийного сериала имели большой успех и завоевали любовь зрителей.
Главные роли исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Сергей Канаев и Андрей Кондратьев. Кроме того, в фильме свою первую роль в кино сыграл юморист Евгений Петросян.
Кресло режиссера занял Денис Гуляр. Производством занимались «Кинокомпания братьев Андреасян», телеканал «Солнце» и онлайн-кинотеатр Okko.
«Приключения Манюни и ее друзей представляют собой редкий, я бы даже сказала, уникальный жанр современного детского приключенческого кино. Новый полнометражный фильм станет прекрасным пополнением большой коллекции семейного кино в Okko, где собраны все главные и новейшие российские кинохиты», — отметила заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Эльвира Дмитриевская.