Уровень насилия над женщинами в Бразилии достиг максимума за всю историю

Второй год подряд в Бразилии регистрируется беспрецедентный уровень гендерного насилия. Ежегодный отчет опубликовал Бразильский форум общественной безопасности.
Число зарегистрированных случаев изнасилования выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом и достигло исторического максимума в 83 988 (по одному на каждые шесть минут). Эксперты говорят, что эти цифры «еще более тревожны» на фоне крайне правого активизма, в том числе законопроекта, который находится на рассмотрении нижней палаты Конгресса и направлен на криминализацию жертв изнасилования, сделавших аборт.
В 2023 году по сравнению с предыдущим увеличился каждый показатель гендерного насилия, включая убийства (0,8%), сексуальные домогательства (48,7%) и преследование (34,5%). В то же время, отметили исследователи, общее число убийств (мужчин и женщин) снижается шестой год подряд.
«С 2021 года показатели насилия в отношении женщин растут ускоренными темпами, и они намного выше, чем в допандемический период. Бразилия всегда была очень жестокой страной, но, похоже, пандемия что‑то изменила. Напряженность, возникшая в домашней обстановке, потенциально усугубила все эти формы насилия», — сказала исполнительный директор форума Самира Буэно.
Дети по-прежнему составляют значительную часть жертв изнасилования: 61,6% из них в возрасте 13 лет и младше, большинство из которых подверглись насилию со стороны членов семьи или знакомых (84,7%). В стране и так запрещены аборты, но для жертв изнасилований пока еще существует исключение. Новый законопроект предлагает наказывать за прерывание беременности сроком до 20 лет тюремного заключения — столько же, сколько за убийство, и больше, чем за изнасилование (до 15 лет).
Несмотря на новое снижение общего числа убийств, на Бразилию по-прежнему приходится 10% этих преступлений в мире, при этом в стране проживает всего 3% мирового населения.