Уровень насилия над женщинами в Бразилии достиг максимума за всю историю

Дети по-прежнему составляют значительную часть жертв изнасилования: 61,6% из них в возрасте 13 лет и младше, большинство из которых подверглись насилию со стороны членов семьи или знакомых (84,7%). В стране и так запрещены аборты, но для жертв изнасилований пока еще существует исключение. Новый законопроект предлагает наказывать за прерывание беременности сроком до 20 лет тюремного заключения — столько же, сколько за убийство, и больше, чем за изнасилование (до 15 лет).