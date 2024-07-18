В Москве американского рок-музыканта посадили на 13 лет по обвинению в сбыте наркотиков

«Это был документальный сериал о музыкантах, которые поднялись и, в некоторых случаях рискуя жизнью, выступили против злоупотребления властью, коррупции в правительстве. И тем не менее иностранное правительство смогло контролировать, что американские зрители видят на экранах своих телевизоров. Для меня это скандал эпического масштаба», — сказал тогда артист.