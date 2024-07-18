В Москве американского рок-музыканта посадили на 13 лет по обвинению в сбыте наркотиков

Американского музыканта Майкла Трэвиса Лика, играющего в группе «Лови ночь», приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы.
Артиста признали виновным по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (пункты «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК) и приготовлении к преступлению (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК).
Суд также признал виновной вторую фигурантку дела, Веронику Грабанчук, однако, какое наказание получила девушка, в пресс-службе не уточнили.
Лика арестовали 10 июня. По данным следствия, он служил в американском десанте и принимал участие в боевых действиях в Ираке, в 2014 году посещал Украину, а потом переехал в Россию. Судя по информации на официальной странице «Лови ночь», американский музыкант также продюсировал группы Louna, «Слот» и «Тараканы!».
РБК пишет, что 10 лет назад Лик появился в эфире программы CNN «Parts Unknown», которую снимали в Москве и Санкт-Петербурге. В шоу он возмутился цензурой в России и рассказал об инциденте, связанном с его группой и MTV.
«Это был документальный сериал о музыкантах, которые поднялись и, в некоторых случаях рискуя жизнью, выступили против злоупотребления властью, коррупции в правительстве. И тем не менее иностранное правительство смогло контролировать, что американские зрители видят на экранах своих телевизоров. Для меня это скандал эпического масштаба», — сказал тогда артист.