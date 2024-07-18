Фестиваль Present Perfect возвращается с шоукейсом в Сербии

Петербургский фестиваль Present Perfect возвращается с новым форматом в рамках фестиваля Lovefest в Сербии. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
10 августа в курортном городке Врнячка-Баня на одной из пяти сцен состоится шоукейс PPF. В лайнапе Lipelis, Simple Symmetry, Odopt, резиденты Roots United — El и Rwanda, а также хаус-специалист из Шотландии Telfort.
Хедлайнерами Lovefest в этом году станут Laurent Garnier, Hunnee, Honey Dijoon, Call Super, DJ Nobu и многие другие международные артисты А-класса.
Present Perfect Festival был создан в 2015 году командой промоутеров, музыкантов и диджеев Roots United. Он стремительно превратился из локальной инициативы в важное международное событие, посвященное музыке, современному искусству и культуре.
За восемь лет PPF первым в России принял на своей территории легендарные эфиры Boiler Room, Red Light Radio, Rinse FM, выездной кейс нидерландского Dekmantel, а также привез огромное количество культовых музыкантов, включая Nina Kraviz, Roy Ayers, Larry Heard, Ellen Allien, Modeselektor.
В 2023 году фестиваль проводить не стали. «Ему [фестивалю] нужно отдохнуть, провести лето на пляжах, набраться сил, свежих идей и обрести новые смыслы. Present Perfect всегда был про международные коллаборации, кросс-культурный контекст и эксперименты. В текущих условиях мы решили взять паузу», — заявили организаторы.
Вместо этого они решили отдать предпочтение своему другому проекту — «Планете K-30». Фестиваль пройдет 2–3 августа в Петербурге.