Фестиваль Present Perfect возвращается с шоукейсом в Сербии

В 2023 году фестиваль проводить не стали. «Ему [фестивалю] нужно отдохнуть, провести лето на пляжах, набраться сил, свежих идей и обрести новые смыслы. Present Perfect всегда был про международные коллаборации, кросс-культурный контекст и эксперименты. В текущих условиях мы решили взять паузу», — заявили организаторы.