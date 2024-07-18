Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок

Ранее в случае переизбрания фон дер Ляйен пообещала представить «план европейского процветания», в который входят сокращение регулирования и сохранение «конкурентных преимуществ» ЕС. Кроме того, она обязалась сократить бюрократию и привлечь новые инвестиции, а также продолжать поддержку Украины.