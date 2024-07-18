Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок

Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии, передает ТАСС.
За переизбрание немецкого политика от консервативной «Европейской народной партии» на пост главы ЕК проголосовали 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались.
Ранее в случае переизбрания фон дер Ляйен пообещала представить «план европейского процветания», в который входят сокращение регулирования и сохранение «конкурентных преимуществ» ЕС. Кроме того, она обязалась сократить бюрократию и привлечь новые инвестиции, а также продолжать поддержку Украины.
В своем обращении к парламенту глава ЕК заявила о планах создать новые посты специальных европейских комиссаров по жилищному строительству, обороне, расширению ЕС и Средиземноморскому региону с полномочиями по борьбе с миграцией.
Урсула фон дер Ляйен возглавляет высший орган исполнительной власти Евросоюза с 2019 года. В прошлом она занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов и министра обороны Германии, став первой женщиной на этой позиции.