Урсулу фон дер Ляйен избрали председателем Еврокомиссии на второй срок

Сегодня в 15:30
Фото: @ursulavonderleyen

Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии, передает ТАСС.

За переизбрание немецкого политика от консервативной «Европейской народной партии» на пост главы ЕК проголосовали 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались.

Ранее в случае переизбрания фон дер Ляйен пообещала представить «план европейского процветания», в который входят сокращение регулирования и сохранение «конкурентных преимуществ» ЕС. Кроме того, она обязалась сократить бюрократию и привлечь новые инвестиции, а также продолжать поддержку Украины.

В своем обращении к парламенту глава ЕК заявила о планах создать новые посты специальных европейских комиссаров по жилищному строительству, обороне, расширению ЕС и Средиземноморскому региону с полномочиями по борьбе с миграцией.

Урсула фон дер Ляйен возглавляет высший орган исполнительной власти Евросоюза с 2019 года. В прошлом она занимала должности министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов и министра обороны Германии, став первой женщиной на этой позиции.

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