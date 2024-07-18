МВД: у пользователей Hamster Kombat массово взламывают телеграм-аккаунты

МВД РФ предупредило пользователей игры-кликера Hamster Kombat о массовых кражах аккаунтов в телеграме. О том же самом сообщила «Лаборатория Касперского».
Как сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, мошенники предлагают пользователям легко вывести деньги из игры. Они присылают жертве обмана ссылку на фишинговый ресурс, после чего крадут аккаунт.
По данным подразделения МВД, мошенники могут прислать пользователю, незарегистрированному в Hamster Kombat, ссылку на свой бот, маскирующийся под официальное приложение разработчика. При входе в него злоумышленники фиксируют личную информацию — геолокацию, данные о вайфай-точке, пароли учетных записей и контакты, к которым можно подключить онлайн-кошелек.
«Лаборатория Касперского» рассказала, что в первой половине 2024 года количество попыток перехода на фишинговые ресурсы, имитирующие телеграм, увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — объяснили эксперты по кибербезопасности.
В МВД отметили, что среди игроков в Hamster Kombat немало пожилых людей. Они-то как раз и являются целью злоумышленников, добавили там.