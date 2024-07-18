МВД: у пользователей Hamster Kombat массово взламывают телеграм-аккаунты

«Лаборатория Касперского» рассказала, что в первой половине 2024 года количество попыток перехода на фишинговые ресурсы, имитирующие телеграм, увеличилось почти на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно авторизоваться в Telegram — ввести учетные данные на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — объяснили эксперты по кибербезопасности.