НАСА отправило песню Мисси Эллиотт на Венеру со скоростью света

НАСА отправило трек «The Rain (Supa Dupa Fly)» хип-хоп-артистки Мисси Эллиотт на Венеру со скоростью света. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Песня преодолела около 254 млн километров от Земли до Венеры — любимой планеты певицы. Радиочастотный сигнал, передаваемый со скоростью света, достиг планеты почти за 14 минут. Передачу осуществили с помощью антенны Сети дальней космической связи (Deep Space Station), расположенной в комплексе глубоководной космической связи DSN в Голдстоуне, штат Калифорния. «The Rain (Supa Dupa Fly)» стала первой хип-хоп-песней, которую отправили в космос.
«И освоение космоса, и творчество Мисси Эллиотт — это расширение границ», — заявила Бриттани Браун, директор отдела цифровых технологий Управления коммуникаций штаб-квартиры НАСА в Вашингтоне, предложившая команде Мисси идею сотрудничества с агентством.
«Мисси уже не раз использовала в своих клипах сюжеты, вдохновленные космосом, и футуристические визуальные эффекты, так что возможность сотрудничать в создании чего‑то необычного пришлась для нас очень кстати», — добавила она.
«Я до сих пор не могу поверить, что отправилась за пределы этого мира вместе с НАСА через Deep Space Network, а песня „The Rain (Supa Dupa Fly)“ стала первой в истории хип-хоп-композицией, переданной в космос!» — сказала Эллиотт.
«Я выбрала Венеру, потому что она символизирует силу, красоту и эмансипацию, и я очень рада, что у меня есть возможность поделиться своим искусством и посланием со Вселенной!» — призналась артистка.
DSN — крупнейшая и самая чувствительная телекоммуникационная служба программы «Космическая связь и навигация» (SCaN). Она оснащена множеством гигантских радиоантенн, которые позволяют отслеживать и отправлять команды, а также получать научные данные с космических аппаратов, отправляющихся к Луне и за ее пределы.