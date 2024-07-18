В России разработали первую смываемую втулку для туалетной бумаги

Втулку разработало предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий «Архбум тиссью групп», которое выпускает туалетную бумагу под брендом Soffione.
По данным ТАСС, бумага со смываемой втулкой уже есть в российских магазинах. Сырьем для ее производства стала первичная беленая целлюлоза хвойных и лиственных пород древесины производства Архангельского ЦБК.
Втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов. «Ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд (легко распадается с первого смывания водой), что не создает рисков появления засоров канализационных труб», — подчеркнули в компании.
В июле 2023-го с российского рынка окончательно ушла шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. Компания продала активы почти за 117 млн долларов.