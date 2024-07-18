Король Карл III дал королевский титул редкой породе золотистых козлов

Сегодня в 14:27
Фото: VictorHuang/Getty Images Plus

Король Карл III дал королевский титул редкой золотистой породе коз. Об этом сообщает AP.

Теперь порода, известная своей связью с островом Гернси, будет носить особый титул Королевской золотой гернсийской козы. Титул будет распространяться на эту породу животных в любой точке мира.

«Надеюсь, это повысит осведомленность о породе», — сказала владелица козы Саммервиль Тэмсин, выбранной для представления породы.

Эти козы внесены в список редких пород под угрозой. Они считаются дружелюбными и послушными и дают хорошее молоко.

«Они разборчивы в еде, и их пастбища могут приносить весьма ощутимую пользу окружающей среде. Мы чрезвычайно благодарны его величеству за постоянную и очень ценную поддержку редких британских пород домашнего скота и лошадей», — отметил исполнительный директор организации Rare Breeds Survival Trust Кристофер Прайс.

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