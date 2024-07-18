Максим Фадеев регистрирует изображение Глюкозы как товарный знак для производства пива и вина

Продюсер Максим Фадеев решил зарегистрировать товарный знак с изображением персонажа Глюкоза, чтобы производить алкогольные напитки. На это обратил внимание РБК.
Заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), следует с сайта Роспатента. В том числе она включает 32-й и 33-й классы, которые предполагают возможность производства пива, вина и крепких спиртных напитков.
В конце 2023 года Фадеев объявил о возрождении проекта «Глюкоза» без участия Натальи Ионовой. Продюсер объяснил, что это решение он принял на фоне визита певицы на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой.
«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — посчитал Фадеев.
Фадеев был создателем персонажа Глюкозы и автором ее песен. Как рассказывал журналист Михаил Козырев* в книге «Мой рок-н-ролл», вокальные партии первых песен исполнительницы «Невесты» и «Шуга» были записаны женой продюсера Натальей в 2002 году. Тогда же появились мультипликационные клипы со ставшим культовым образом блондинки в темных очках и с ручным доберманом.
Ионова появилась в проекте позже; по ее словам в интервью «Афише», Фадеев заметил ее в фильме, для которого сочинял музыку. Дебют певицы на сцене состоялся лишь в 2003 году, в финале «Фабрики звезд».
В 2021 году Фадеев признался в интервью Борису Корчевникову, что продал права «на музыку, образы, креатив» певицы Глюкозы, а также групп Serebro и Total, неизвестному владельцу.
* Михаил Козырев внесен Минюстом в список иностранных агентов.