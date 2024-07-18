Максим Фадеев регистрирует изображение Глюкозы как товарный знак для производства пива и вина

Фадеев был создателем персонажа Глюкозы и автором ее песен. Как рассказывал журналист Михаил Козырев* в книге «Мой рок-н-ролл», вокальные партии первых песен исполнительницы «Невесты» и «Шуга» были записаны женой продюсера Натальей в 2002 году. Тогда же появились мультипликационные клипы со ставшим культовым образом блондинки в темных очках и с ручным доберманом.