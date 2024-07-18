На Олимпиаду поедут 15 российских спортсменов: теннисисты, велогонщики, гребцы, пловец и прыгунья

Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2024. Как сообщает «Матч-ТВ», этот список окончательный:
- Тамара Дронова (велогонщица),
- Алена Иванченко (велогонщица),
- Глеб Сырица (велогонщик),
- Анжела Бладцева (прыгунья на батуте),
- Даниил Медведев (теннисист),
- Роман Сафиуллин (теннисист),
- Екатерина Александрова (теннисист),
- Мирра Андреева (теннисист),
- Павел Котов (теннисист),
- Диана Шнайдер (теннисист),
- Елена Веснина (теннисист),
- Алексей Коровашков (гребец на байдарках и каноэ),
- Захар Петров (гребец на байдарках и каноэ),
- Олеся Ромасенко (гребец на байдарках и каноэ),
- Евгений Сомов (пловец).
В начале июля борцы, получившие приглашение на Олимпийские игры в Париже, отказались от участия. Свое решение они объяснили недопуском к соревнованиям лидеров сборной. Федерация спортивной борьбы РФ обвинила МОК в «подрывании принципа единства нашей команды».
Олимпийские игры-2024 не покажут на российском телевидении впервые за 40 лет. Платформы и стриминги объяснили свое решение отсутствием «большого интереса для аудитории в России» и неоправданными тратами на права для показа.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.