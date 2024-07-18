На Олимпиаду поедут 15 российских спортсменов: теннисисты, велогонщики, гребцы, пловец и прыгунья

Сегодня в 12:55
Фото: Dacoucou

Международный олимпийский комитет (МОК) огласил список из 15 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2024. Как сообщает «Матч-ТВ», этот список окончательный:

  • Тамара Дронова (велогонщица),
  • Алена Иванченко (велогонщица),
  • Глеб Сырица (велогонщик),
  • Анжела Бладцева (прыгунья на батуте),
  • Даниил Медведев (теннисист),
  • Роман Сафиуллин (теннисист),
  • Екатерина Александрова (теннисист),
  • Мирра Андреева (теннисист),
  • Павел Котов (теннисист),
  • Диана Шнайдер (теннисист),
  • Елена Веснина (теннисист),
  • Алексей Коровашков (гребец на байдарках и каноэ),
  • Захар Петров (гребец на байдарках и каноэ),
  • Олеся Ромасенко (гребец на байдарках и каноэ),
  • Евгений Сомов (пловец).

В начале июля борцы, получившие приглашение на Олимпийские игры в Париже, отказались от участия. Свое решение они объяснили недопуском к соревнованиям лидеров сборной. Федерация спортивной борьбы РФ обвинила МОК в «подрывании принципа единства нашей команды».

Олимпийские игры-2024 не покажут на российском телевидении впервые за 40 лет. Платформы и стриминги объяснили свое решение отсутствием «большого интереса для аудитории в России» и неоправданными тратами на права для показа.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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