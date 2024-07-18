В Госдуме предложили штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Сегодня в 12:09

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от партии «Единая Россия» предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности — как минимум административного наказания — за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — сказал он.

Для этого, по словам депутата, понятие «дискредитация традиционных семейных ценностей» должно быть введено в законодательный обиход.

Ранее Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму. «Нужны однозначно строгие меры, ответственность, понятные определения. Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — сказал он.

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