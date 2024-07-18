В Госдуме предложили штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от партии «Единая Россия» предложил ввести административную ответственность за дискредитацию традиционных семейных ценностей. Об этом пишет РИА «Новости».
«Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности — как минимум административного наказания — за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи», — сказал он.
Для этого, по словам депутата, понятие «дискредитация традиционных семейных ценностей» должно быть введено в законодательный обиход.
Ранее Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму. «Нужны однозначно строгие меры, ответственность, понятные определения. Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — сказал он.