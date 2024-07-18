В Госдуме предложили штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Ранее Хамзаев предложил приравнять вождение в пьяном виде к терроризму. «Нужны однозначно строгие меры, ответственность, понятные определения. Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль», — сказал он.