Конституционный суд назвал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

В иных случаях эвтаназия может быть обусловлена только сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией и необходимостью обеспечения безопасности граждан, счел КС. Речь идет о случаях, когда другие меры «объективно не могут привести к разрешению этой ситуации», когда эвтаназия разрешается на время и когда устанавливается разумный срок и условия для возможного обнаружения животного его владельцем.