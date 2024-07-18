Конституционный суд назвал умерщвление бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд РФ признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только в случае опасности для человека. Основанием для умерщвления не могут быть «ни загруженность приютов, ни оптимизация бюджетных расходов», сообщает РБК со ссылкой на трансляцию из зала суда.
КС вынес решение по итогам проверки соответствия Конституции статьи закона «Об ответственном обращении с животными» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Судьи признали нормы федерального закона, разрешающие субъектам самим устанавливать правила обращения с безнадзорными животными, непротиворечащими главному закону страны, поскольку они позволяют умерщвлять бездомных животных в случаях «нападения на человека или проявления немотивированной агрессивности», заразности «опасной болезнью» и «необходимости прекращения непереносимых физических страданий».
В иных случаях эвтаназия может быть обусловлена только сложившейся в регионе экстраординарной ситуацией и необходимостью обеспечения безопасности граждан, счел КС. Речь идет о случаях, когда другие меры «объективно не могут привести к разрешению этой ситуации», когда эвтаназия разрешается на время и когда устанавливается разумный срок и условия для возможного обнаружения животного его владельцем.
17 ноября 2023 года Народный хурал Бурятии принял закон, который позволяет убивать бездомных животных, если им за месяц не нашли хозяев. В пояснительной записке эвтаназия называется «более гуманным методом обращения с безнадзорными животными», чем оставление их на улице. Именно это послужило причиной проверки закона в КС. В июне представитель генпрокурора в КС заявил, что местные власти не вправе произвольно усыплять бездомных животных.
Владимир Путин подписал закон, который позволяет субъектам РФ самим определять порядок обращения с бездомными животными. Теперь, если местные власти решат, что животные причиняют вред гражданам, они смогут установить порядок отлова, при котором можно не соблюдать некоторые нормы федерального законодательства, включая те, которые запрещают калечить и убивать животных.