20th Century Studio снимет фильм по сериалу «24 часа»

Сериал, созданный Джоэлом Серноу и Робертом Кокраном для телеканала Fox, длился девять сезонов с 2001 по 2014 год и породил телевизионный фильм «24: Искупление» в 2008 году. Каждый сезон длился 24 часа в реальном времени.