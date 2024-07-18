20th Century Studio снимет фильм по сериалу «24 часа»

Сегодня в 10:49
Фото: 20th Century Studios

20th Century Studios разрабатывает киноадаптацию популярного сериала «24 часа». Об этом сообщает Variety.

Сериал, созданный Джоэлом Серноу и Робертом Кокраном для телеканала Fox, длился девять сезонов с 2001 по 2014 год и породил телевизионный фильм «24: Искупление» в 2008 году. Каждый сезон длился 24 часа в реальном времени.

Сюжет рассказывает об агенте контртеррористического подразделения Джеке Бауэре, который вместе со своими коллегами пытается бороться с международными террористами и другими угрозами.

За время своего существования сериал получил 68 номинаций на премию «Эмми» и 20 побед, в том числе в номинации «Выдающийся драматический сериал» и «Исполнитель главной роли» для Кифера Сазерленда в 2006 году.

Пока подробности грядущего фильма не сообщаются. Вернется ли Сазерленд к своей роли, также неизвестно.

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