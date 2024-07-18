В Томской области запретят мигрантам работать в такси и общепите

С 1 ноября в Томской области ограничат работу мигрантов в ряде отраслей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.
«На антитеррористической комиссии при непосредственном участии представителей национальных диаспор проработали вопрос об ограничении деятельности трудовых мигрантов. Решение совместное, коллегиальное», — написал он.
Иностранные граждане с трудовыми патентами не смогут работать в следующих отраслях:
— производство продуктов питания и готовых блюд,
— розничная торговля (в специализированных и неспециализированных магазинах, а также телекоммуникационным оборудованием),
— перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте,
— гостиничный и ресторанный бизнес,
— сфера подбора персонала,
— обеспечение безопасности,
— общее, среднее профессиональное и высшее образование,
— физкультура и спорт.
Губернатор обратился к предприятиям региона с просьбой заранее адаптировать свои штаты, в соответствии с новыми требованиями.