В Томской области запретят мигрантам работать в такси и общепите

— производство продуктов питания и готовых блюд,

— розничная торговля (в специализированных и неспециализированных магазинах, а также телекоммуникационным оборудованием),

— перевозки пассажиров в такси, городском и пригородном транспорте,

— гостиничный и ресторанный бизнес,

— сфера подбора персонала,

— обеспечение безопасности,

— общее, среднее профессиональное и высшее образование,

— физкультура и спорт.