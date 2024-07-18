Скарлет Йоханссон сказала, что глава OpenAI Сэм Альтман мог бы стать злодеем вселенной Marvel

«Я чувствовала, что не хочу быть частью этого. Я просто чувствовала, что это противоречит моим основным ценностям. <…> Он пришел ко мне с этим [предложением], и я никому, кроме мужа, не сказала. Еще я думала, что моим детям это бы показалось странным. Я стараюсь не забывать о них», — сказала Йоханссон.