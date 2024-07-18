Скарлет Йоханссон сказала, что глава OpenAI Сэм Альтман мог бы стать злодеем вселенной Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон в интервью с The New York Times согласилась, что глава OpenAI Сэм Альтман мог бы стать хорошим злодеем в киновселенной Marvel, добавь к его образу роботизированную руку. Конфликт между ними двумя произошел из‑за голоса чатбота ChatGPT 4.0, похожего на ее.
Ранее Йоханссон рассказывала, что Альтман связался с ней в сентябре 2023 года с предложением озвучить голосового помощника Скай, сославшись на фильм «Она», но получил отказ по «личным причинам». В мае, когда OpenAI выпустила голос, Альтман выложил твит со словом «она».
После публичного заявления Йоханссон и обращения юристов с требованием убрать голос Скай из ChatGPT 4.0, Альтман заявил, что «голос Скай не является имитацией голоса Скарлетт Йоханссон, а принадлежит другой профессиональной актрисе, использующей свой собственный естественный голос». Позже он добавил, что актрису, озвучивавшую Скай, наняли до того, как он обратился к Йоханссон с предложением стать одним из голосов, и извинился перед Йоханссон. OpenAI удалили Скай из каталога «из уважения» к Йоханссон.
«Я чувствовала, что не хочу быть частью этого. Я просто чувствовала, что это противоречит моим основным ценностям. <…> Он пришел ко мне с этим [предложением], и я никому, кроме мужа, не сказала. Еще я думала, что моим детям это бы показалось странным. Я стараюсь не забывать о них», — сказала Йоханссон.
Актриса назвала технологию дипфейк «темной червоточиной, из которой невозможно выбраться». «Как только вы пытаетесь что‑то убрать из одного места, оно всплывает в другом. Есть другие страны с другими законами и правилами. Если ваш бывший партнер выпускает мстительное фейковое порно, вся ваша жизнь может быть полностью разрушена», — привела пример она.
По мнению Йоханссон, технологии ИИ развиваются быстрее, чем «человечество может их обработать». «Эта технология надвигается, как волна высотой в 300 метров», — считает актриса.