«Секретарша» и «Пианистка»: IndieWire составил топ лучшего эротического кино

Сегодня в 09:52
Фото: Canal+

IndieWire опубликовал топ лучшего сексуального или эротического кино XXI века. В список вошли 53 ленты.

«Немногие кинематографические моменты могут впечататься в психику зрителя лучше, чем хорошая сексуальная сцена. Они могут шокировать, возбудить или просто запечатлеть человеческую красоту так, как это может сделать только кино.

Сцены секса не обязательно должны определять фильмы, в которых они появляются, но зачастую именно они запоминаются больше всего», — подчеркнуло издание.

В рейтинг вошли картины со всего мира: от самых крупных студийных проектов до самых маленьких независимых фильмов. Первое место в рейтинге заняла картина «И твою маму тоже» 2001 года. На втором месте расположилась лента «Секретарша», на третьем — «Люсия и секс», на четвертом — «Неверная», а на пятом — «Нимфоманка».

Еще в топ попали такие фильмы, как «Супер Майк!», «Пианистка», «Незнакомец у озера», «Любовное настроение», «Служанка», «Искупление», «Солтберн», «Целиком и полностью», «Параллельные матери», «Претенденты», «Мечтатели», «Вики Кристина Барселона», «Горбатая гора», «Тело Дженнифер» и другие.

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