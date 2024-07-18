«Секретарша» и «Пианистка»: IndieWire составил топ лучшего эротического кино

В рейтинг вошли картины со всего мира: от самых крупных студийных проектов до самых маленьких независимых фильмов. Первое место в рейтинге заняла картина «И твою маму тоже» 2001 года. На втором месте расположилась лента «Секретарша», на третьем — «Люсия и секс», на четвертом — «Неверная», а на пятом — «Нимфоманка».