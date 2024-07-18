Исследование: игра «Подземелья и драконы» положительно влияет на психическое здоровье

Игроки сообщали о сильном чувстве контроля в игре в те моменты, когда им казалось, что они не могут контролировать ситуацию вне игры. Хотя многие хобби могут позволить творческое самовыражение, D&D уникальным образом позволяет игрокам совместно строить и населять миры, созданные ими самими.