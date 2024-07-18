Исследование: игра «Подземелья и драконы» положительно влияет на психическое здоровье

Сегодня в 08:59
Фото: 2H Media/Unsplash

Настольная игра «Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons) может положительно влиять на психологическое здоровье. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными Университетского колледжа Корка (UCC).

«Подземелья и драконы» — это настольная ролевая игра в стиле фэнтези, которая превратилась в глобальный феномен. Она требует от игроков частых групповых встреч в течение нескольких месяцев или лет и развивает творческий подход.

В результате исследования было выявлено несколько ключевых аспектов, способствующих позитивному психическому здоровью, во время игры в «Подземелья и драконы». Среди них — эскапизм, исследование себя, творческое самовыражение, помощь другим, социальная поддержка и рутина.

«Наше исследование показало, что игроки обсуждали преимущества эскапизма, которым сопровождалась игра в D&D, и положительное влияние, которое это оказывало на их психическое здоровье.

Игроки сообщали о сильном чувстве контроля в игре в те моменты, когда им казалось, что они не могут контролировать ситуацию вне игры. Хотя многие хобби могут позволить творческое самовыражение, D&D уникальным образом позволяет игрокам совместно строить и населять миры, созданные ими самими.

Социальная поддержка, которую дает игра в D&D, обеспечивает игрокам эмоциональную и социальную связь и предлагает им пространство, в котором они могут свободно выражать себя», — сказал руководитель исследования и доктор философии Школы прикладной психологии UCC Орла Уолш.

Полученные результаты позволят исследователям психологии лучше понять механизмы, с помощью которых эта деятельность может оказывать положительное влияние, а также дадут стимул врачам, которые уже используют группы D&D в качестве поддержки социального благополучия.

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