Ученые испытали на мышах препарат для продления жизни. Он сработал!

Сегодня в 02:38
Фото: Frenjamin Benklin/Unsplash

Ученые из Лаборатории медицинских наук MRC, Имперского колледжа Лондона и сингапурской медшколы Duke-NUS протестировали на мышах препарат для продления жизни. Об этом написал Би-би-си.

Он сработал: продолжительность жизни животных удалось увеличить примерно на 20-25%. Теперь специалисты надеются, что в будущем аналогичные препараты помогут жить дольше и людям. Испытания разработки на людях уже стартовали.

Во время эксперимента с мышами исследователи изучили влияние белка интерлейкина-11 на старение. Они оценили состояние генномодифицированных животных, которые лишены возможности вырабатывать этот белок.

Кроме того, ученые давали препарат для выведения интерлейкина-11 другой группе мышей, геном которых не подвергался изменениям. С возраста 75 недель, соответствующем 55-летнему возрасту по человеческим меркам, мыши получали «лекарство от старения».

Результаты в обеих группах мышей оказались примерно одинаковыми. В частности, животные реже болели раком, у них было лучше состояние мышц, они были стройнее и имели более здоровую шерсть.

В организме человека интерлейкин-11 играет важную роль: он необходим в раннем возрасте для срастания костей черепа, укрепления суставов и формирования зубов. Однако в позднем возрасте этот же белок вызывает старение, считают специалисты.

Ученые полагают, что препарат для выведения интерлейкина-11 будет безопасен. Если испытания это подтвердят, старение можно будет буквально «лечить». Во сколько обойдется подобное «лечение», неясно.

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