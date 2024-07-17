Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Он сдал положительный текст на COVID-19, но, по словам представителей Белого дома, переносит заболевание легко.
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что Байден «неоднократно вакцинирован». Кроме того, ему уже сделали первую инъекцию противовирусного препарата Paxlovid. Президент намерен провести время на самоизоляции у себя дома в Рехобот-Бич.
Жан-Пьер добавила, что Байдена беспокоят лишь «легкие симптомы». Согласно медицинскому заключению, президент столкнулся с насморком и кашлем.
Ранее Байден уже болел коронавирусной инфекцией. Он перенес ее летом 2022 года. Тогда президент работал в дистанционном режиме, его симптомы оценивались как умеренные.