Президент США Джо Байден заразился коронавирусом

Сегодня в 02:16
Фото: joebiden

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Он сдал положительный текст на COVID-19, но, по словам представителей Белого дома, переносит заболевание легко.

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что Байден «неоднократно вакцинирован». Кроме того, ему уже сделали первую инъекцию противовирусного препарата Paxlovid. Президент намерен провести время на самоизоляции у себя дома в Рехобот-Бич.

Жан-Пьер добавила, что Байдена беспокоят лишь «легкие симптомы». Согласно медицинскому заключению, президент столкнулся с насморком и кашлем.

Ранее Байден уже болел коронавирусной инфекцией. Он перенес ее летом 2022 года. Тогда президент работал в дистанционном режиме, его симптомы оценивались как умеренные.

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