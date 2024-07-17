Президент США Джо Байден заразился коронавирусом

Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отметила, что Байден «неоднократно вакцинирован». Кроме того, ему уже сделали первую инъекцию противовирусного препарата Paxlovid. Президент намерен провести время на самоизоляции у себя дома в Рехобот-Бич.