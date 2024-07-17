В США стартап выпустил масло, cозданное буквально из воздуха

В Savor заверяют, что вкус их масла удивительно похож на вкус обычного сливочного аналога. В этом уже убедился Гейтс — он назвал продукт «действительно вкусным». В ближайшее время, как обещают в компании, попробовать экспериментальное масло сможет больше людей.