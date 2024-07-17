Звезда кантри пьяной спела гимн США перед матчем по бейсболу. И извинилась

«Я не собираюсь вас всех обманывать, я была пьяна вчера вечером. Сегодня я отправляюсь в учреждение, чтобы получить необходимую помощь. Вчера это была не я. Я извиняюсь перед MLB [Главной лигой бейсбола], всеми фанатами и этой страной, которую я так люблю, за то исполнение», — написала Эндресс на следующий день.