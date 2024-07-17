Звезда кантри пьяной спела гимн США перед матчем по бейсболу. И извинилась

Звезда кантри-музыки Ингрид Эндресс исполнила гимн США перед бейсбольным матчем в состоянии алкогольного опьянения. В этом певица призналась в соцсетях после неоднозначной реакции зрителей.
Эндресс участвовала в открытии игры на стадионе в Арлингтоне, сообщает NPR. Певица обычно придерживается сдержанности в своих выступлениях и не претендует на грандиозность, поначалу в ее скандальном появлении на стадионе все так и было, отмечает издание, но по ходу исполнения гимна все более явными становились странности: она фальшивила и пела мимо нот.
«Я не собираюсь вас всех обманывать, я была пьяна вчера вечером. Сегодня я отправляюсь в учреждение, чтобы получить необходимую помощь. Вчера это была не я. Я извиняюсь перед MLB [Главной лигой бейсбола], всеми фанатами и этой страной, которую я так люблю, за то исполнение», — написала Эндресс на следующий день.
Коллеги по кантри поддержали певицу, в том числе за открытость. «Я расскажу, как проходит реабилитация. Я слышала, что это очень весело», — закончила свое обращение Эндресс на веселой ноте.
Как пишет NPR, в остальные дни Эндресс поет хорошо. Но это выступление теперь сравнивают с неудачным исполнением гимна США Ферги в 2018 году и Розанной Барр в 1990-м.