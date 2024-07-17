В Париже автомобиль въехал в террасу кафе. Один человек погиб

Вчера в 23:44
Фото: Angélina Herbert/Unsplash

В Париже автомобиль въехал в террасу кафе Le Ramus, расположенном на севере города. Один из посетителей заведения погиб, еще несколько пострадали. Об этом написал Le Parisien.

По информации СМИ, в машине находились два человека. Водитель перед инцидентом употреблял алкоголь и наркотики. Он попытался скрыться с места происшествия, но через некоторое время был арестован.

Известно, что виновник трагедии — 24-летний француз, живущий в пригороде Парижа. По мнению полиции, наезд мог быть непреднамеренным дорожным происшествием. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

После наезда троим людям потребовалась госпитализация. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Какие травмы они получили в результате наезда, не уточняется.

Еще 23 свидетелям произошедшего понадобилась психологическая помощь, они находятся в шоке. Очевидцы наезда отметили, что авария привела людей в панику. «Я услышал настолько громкий шум, что подумал, что это бомба», — признался местный житель.

В 2015 году в Париже произошла серия терактов. Некоторые из них затронули городские заведения — ресторан Petit Cambodge, бар Le Carillon, пиццерию La casa Nostra, пивную Bonne Biere, кафе La Belle Equipe и Comptoir Voltaire. Жертвами нападения стали в том числе люди, находящиеся на террасах кафе.

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