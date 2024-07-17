Стрелка в Трампа видел снайпер в том же здании. Преступника убил агент с другой крыши

Вчера в 22:57
Фото: Pau Casals/Unsplash

Снайпер из местной тактической группы, направленной для оказания помощи Секретной службе США на митинге бывшего президента Дональда Трампа в субботу, сфотографировал стрелка и увидел, как он смотрит в дальномер, за несколько минут до покушения. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на сотрудника местных правоохранительных органов.

Всего снайперов было трое в том же здании, откуда стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Бойцы должны были наблюдать из окон за митингом и посетителями, один из них увидел молодого человека, который осматривал здание и ушел, но позже вернулся и сидел в телефоне — тогда его и сфотографировали.

Затем Крукс попал в их поле зрения, когда смотрел в дальномер (инструмент обычно используют стрелки для определения расстояния до цели). Снайпер немедленно связался по радио с командным пунктом, служившим центральным узлом связи между Секретной службой США и местными офицерами. Получили ли там сообщение, неизвестно.

В очередной раз Крукс вернулся с рюкзаком. Снайперы вызвали подкрепление, сообщив о новых деталях и движении Крукса к задней части здания. По словам собеседника, когда местные офицеры отреагировали на запрос о подкреплении, вооруженный мужчина уже поднялся на крышу. Один из прибывших полицейских поднялся на крышу и увидел стрелка на позиции, но был без оружия, когда Крукс направил на него винтовку, поэтому был вынужден отступить. Через несколько мгновений раздались выстрелы в Трампа.

Снайпер Секретной службы США, находившийся в другом здании за спиной кандидата в президенты, одним выстрелом убил стрелка. В документах правоохранителей, которые есть у CBS News, говорится, что стрелявший «был очевидно одиночкой», и есть предупреждение о возможности новых атак в США в преддверии выборов.

В результате покушения погиб пожарный Кори Комператор. Бывший президент Трамп, 57-летний ветеран морской пехоты Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенгейвер получили ранения.

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