Стрелка в Трампа видел снайпер в том же здании. Преступника убил агент с другой крыши

В очередной раз Крукс вернулся с рюкзаком. Снайперы вызвали подкрепление, сообщив о новых деталях и движении Крукса к задней части здания. По словам собеседника, когда местные офицеры отреагировали на запрос о подкреплении, вооруженный мужчина уже поднялся на крышу. Один из прибывших полицейских поднялся на крышу и увидел стрелка на позиции, но был без оружия, когда Крукс направил на него винтовку, поэтому был вынужден отступить. Через несколько мгновений раздались выстрелы в Трампа.