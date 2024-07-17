Умерла 10-летняя тикток-звезда Bella Brave. Она всю жизнь боролась с тяжелыми заболеваниями

Умерла десятилетняя канадская девочка Белла Томсон, прославившаяся в тиктоке под псевдонимом Bella Brave. Она с помощью своей мамы рассказывала о жизни со множественными недугами.
О смерти малышки сообщила ее семья. Близкие Беллы отметили, что она скончалась 14 июля в окружении родных. «Наша храбрая девочка оставила свое наследие здесь, на Земле, чтобы танцевать на золотых улицах», — написали они.
Родители Беллы попросили подписчиков «сохранить ее имя на губах, воспоминания о ней и ее отвагу в своих сердцах». Они также призвали их поделиться, как Bella Brave затронула их жизни или помогла им справиться с трудностями.
«Белла хотела бы, чтобы вы помнили: Бог есть любовь, будьте смелыми и помните, что вы никогда не слишком стары для мягких игрушек», — сказали родные девочки.
Подписчики Беллы (их у малышки было более 7 млн в тиктоке и свыше 420 тыс. в инстаграме*) признались, что ее уход разбил им сердца. Они рассказали, как пример Bella Brave вдохновлял их бросать вызов проблемам и чаще улыбаться.
Комментаторы назвали Беллу «светом», «яркой звездой», «маленькой петардой», «драгоценным ангелом» и «прекрасной принцессой». Многие из людей благодарили девочку за то, что заставляла их смеяться в самые темные для них времена.
Маленькая блогерша родилась с тяжелым комбинированным иммунодефицитом, болезнью Гиршпрунга и карликовостью. Девочка перенесла пересадку костного мозга в возрасте одного года.
Позднее Белле понадобилась трансплантация кишечника — операцию провели в августе 2023 года. Белла на протяжение нескольких лет мучилась от болей в животе и могла питаться только через кататер.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Белла не теряла оптимизма, любила танцевать, училась грать на укулеле. Недавно она встретилась с певицей Холзи.
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