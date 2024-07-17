THR: братья Руссо ведут переговоры о пятых и шестых «Мстителях»

Пятый фильм о Мстителях ранее носил подзаголовок «Династия Канга». В нем Джонатан Мейджорс должен был сыграть роль путешествующего во времени злодея Канга, но Marvel разорвала отношения с актером после того, как в декабре 2023-го его признали виновным в нападении и домогательствах. Режиссер «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Креттон был назначен режиссером «Мстителей-5», но он ушел за месяц до суда над Мейджорсом. В итоге будущий фильм получит новое название и сюжет.