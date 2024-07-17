THR: братья Руссо ведут переговоры о пятых и шестых «Мстителях»

Сегодня в 21:55
Фото: Gage Skidmore/Flickr

Братья Руссо ведут переговоры со студией Marvel о двух новых фильмах «Мстители». Переговоры находятся на ранних стадиях, сообщает The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на источники.

Режиссеры сняли четыре самых крупных и самых популярных фильма Marvel, а также «Первого мстителя: Противостояние», «Войну бесконечности» и «Финал». В совокупности их фильмы для Marvel собрали 6,681 млрд долларов, а «Финал» стал вторым фильмом всех времен по сборам в мире с 2,79 млрд.

Как пишет THR, Marvel много месяцев искала режиссера для пятой и шестой частей «Мстителей». На эту должность претендовали несколько постановщиков, в том числе режиссер «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви.

Релиз новых двух фильмов запланирован на 1 мая 2026 года и 7 мая 2027 года.

Пятый фильм о Мстителях ранее носил подзаголовок «Династия Канга». В нем Джонатан Мейджорс должен был сыграть роль путешествующего во времени злодея Канга, но Marvel разорвала отношения с актером после того, как в декабре 2023-го его признали виновным в нападении и домогательствах. Режиссер «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Креттон был назначен режиссером «Мстителей-5», но он ушел за месяц до суда над Мейджорсом. В итоге будущий фильм получит новое название и сюжет.

Шестой фильм о Мстителях — «Секретные войны» — Руссо давно хотели адаптировать. Пара серий комиксов 1980-х годов рассказывает о всемогущем антагонисте Потустороннем, который в первой части сталкивал героев и злодеев Marvel друг с другом на планете Мир битв.

В июне Бенедикт Камбербатч упомянул о начале съемок следующей части «Мстителей». Актер сказал, что с нетерпением ждет их в следующем году. Ранее инсайдеры утверждали, что производство начнется в январе 2025-го.

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