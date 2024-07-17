В Госдуме предложили запретить насильникам, убийцам и террористам менять имена

Депутаты Владислав Даванков и Георгий Арапов внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить осужденным за тяжелые преступления менять имена. Об этом стало известно из документа на официальном портале.
По мнению депутатов, изменения должны быть внесены в 58-ю статью федерального закона «Об актах гражданского состояния». Согласно им, совершившие убийство, изнасилование или теракт люди должны сохранять свое имя.
Предлагается запретить менять ФИО также тем, кто осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои, истязание, похищение человека, торговлю людьми, бандитизм и ряд других преступлений УК РФ.
Авторы инициативы отметили, что сейчас преступники часто меняют свои данные после освобождения. Запрет на смену имени позволит окружающим бывших осужденных людям быть в курсе потенциальной опасности с их стороны.