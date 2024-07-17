В желудке собаки ветеринары обнаружили «целый детский магазин» с игрушками. Питомца спасли

В июне московские ветеринары провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря у морской свинки по кличке Чарли. Операция прошла успешно: через 12 дней питомец был в отличной форме и пришел на снятие швов. Сейчас за его состоянием внимательно наблюдают: в послеоперационный период камни могут образовываться вновь.