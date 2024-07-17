В желудке собаки ветеринары обнаружили «целый детский магазин» с игрушками. Питомца спасли

Сегодня в 20:57
Фото: Госветуправление Нижнего Новгорода/«ВКонтакте»

В Нижнем Новгороде срочно прооперировали семилетнюю собаку, проглотившую несколько игрушек. В желудке животного породы самоед обнаружили «целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами», сообщает Госветуправление Нижнего Новгорода в «ВК».

«Питомец наблюдается в клинике по гидронефрозу (заболевание почек. — Прим. ред.). Но на этот раз причина обращения была другая, собака от жадности спрятала детские игрушки себе в живот. На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо», — рассказали представители ведомства.

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© Госветуправление Нижнего Новгорода/«ВКонтакте»
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© Госветуправление Нижнего Новгорода/«ВКонтакте»
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© Госветуправление Нижнего Новгорода/«ВКонтакте»

Операция по извлечению инородных вещей из желудка и кишечника собаки прошла успешно. Питомец проходит капельницу и самостоятельно ест, рассказала начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.

В июне московские ветеринары провели операцию по удалению камня из мочевого пузыря у морской свинки по кличке Чарли. Операция прошла успешно: через 12 дней питомец был в отличной форме и пришел на снятие швов. Сейчас за его состоянием внимательно наблюдают: в послеоперационный период камни могут образовываться вновь.

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