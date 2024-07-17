«Демонстрация открытости и миролюбия»: Беларусь вводит безвиз для граждан 35 стран ЕС и не только

15 июля Госпогранкомитет сообщал, что Беларусь посетили в безвизовом режиме более 116 тыс. жителей ЕС с начала 2024 года, в том числе 50,5 тыс. граждан Литвы, 31,2 тыс. граждан и 9,3 тыс. неграждан Латвии, 25,1 тыс. граждан Польши. Всего с начала действия безвиза, по данным ведомства, страну посетили 916,8 тыс. иностранцев.