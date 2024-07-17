«Демонстрация открытости и миролюбия»: Беларусь вводит безвиз для граждан 35 стран ЕС и не только

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан других государств в Европе. Таким образом власти хотят продемонстрировать «открытость и миролюбие» страны, рассказали в МИД республики.
Безвиз будет действовать с 19 июля по 31 декабря 2024 года для граждан всех стран Евросоюза, нескольких государств на Балканах, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Разрешенный срок пребывания в Беларуси — 30 дней.
«Иностранцы, прибывшие в безвизовом порядке на территорию Республики Беларусь, смогут следовать транзитом в третьи страны, за исключением Российской Федерации, в том числе и через пункты пропуска в аэропортах», — отметили в пресс-службе Госпогранкомитета.
В 2022 году Минск ввел безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши, эти условия сохранятся на текущий год.
15 июля Госпогранкомитет сообщал, что Беларусь посетили в безвизовом режиме более 116 тыс. жителей ЕС с начала 2024 года, в том числе 50,5 тыс. граждан Литвы, 31,2 тыс. граждан и 9,3 тыс. неграждан Латвии, 25,1 тыс. граждан Польши. Всего с начала действия безвиза, по данным ведомства, страну посетили 916,8 тыс. иностранцев.