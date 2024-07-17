Дарья Веледеева покинула пост главреда итальянского Harper’s Bazaar

«Я слишком хорошо знаю природу этой занятости — командировки три раза в неделю, бесконечные поздние ужины, отсутствие выходных, многочасовые телефонные разговоры по ночам с талантами из других часовых поясов. И если во время беременности у меня еще были фантазии, что я смогу полноценно вернуться на работу примерно через месяц после родов, то с появлением Ники они развеялись», — написала Веледеева.