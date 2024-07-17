Дарья Веледеева покинула пост главреда итальянского Harper’s Bazaar

Журналистка Дарья Веледеева покинула пост главного редактора итальянской версии журнала Harper’s Bazaar. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
Веледеева отметила, что продолжит сотрудничество с изданием. Она намерена стать редактором-консультантом или приглашенным редактором. «Буду заниматься разного рода спецпроектами», — пояснила журналистка.
Веледеева добавила, что решение уйти с должности главреда было для нее «простым и сложным одновременно». Она призналась, что «как будто бы достигла уже тут своего потолка», и назвала свою отставку «единственно возможным» шагом.
«Я слишком хорошо знаю природу этой занятости — командировки три раза в неделю, бесконечные поздние ужины, отсутствие выходных, многочасовые телефонные разговоры по ночам с талантами из других часовых поясов. И если во время беременности у меня еще были фантазии, что я смогу полноценно вернуться на работу примерно через месяц после родов, то с появлением Ники они развеялись», — написала Веледеева.
Она подчеркнула, что «должность Главмамы перевесила с серьезным отрывом», и сообщила, что передаст «эстафетную палочку главредства Harper’s Bazaar Italia Массимо Руссо». По словам Веледеевой, Руссо «с первого дня участвовал в жизни журнала в качестве редакционного директора и знает про нас примерно все».
«Этот журнал в целом тоже мой ребенок, причем всего лишь двухлетний — и я лучше всех знаю, как нужен ему классный круглосуточный главред. А мне нужна возможность ежевечерне купать и укладывать Ники спать», — заключила журналистка.
Дарья Веледеева занимала должность главреда итальянского Harper’s Bazaar в течение двух лет. До этого она 13 лет работала на том же посту в российской версии издания.