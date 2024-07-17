В Москве мужчину избили предположительно из‑за розовой одежды

В Москве трое молодых людей избили мужчину якобы из‑за того, что он вышел на улицу в розовой одежде. Об этом сообщил Следственный комитет.
По информации правоохранителей, нападавшие были мигрантами. В сети распространилось видео происшествия. На нем видно, что пострадавший одет в розовую футболку и кроссовки в тон.
На кадрах москвич отбивается от атаки, а затем пытается убежать. Один из злоумышленников бросает мужчину через плечо, а его приятели подбегают и бьют лежачего ногами, в том числе по голове.
«Газета.ру» утверждает, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса в Бутово. По данным «Москвич Mag», мужчину избили возле ЖК «Новое Бутово», расположенного в Щербинке.
СК организовал проверку по факту нападения. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее ходе.