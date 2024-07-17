Эндрю Скотт, Джоди Фостер и Хироюки Санада: «Эмми» объявила номинантов

Стали известны номинанты на телевизионную премию «Эмми» 2024 года. Трансляция состоялась на ютуб-канале Национальной академии телевизионных искусств и наук США.
Лучший драматический сериал
- «Задача трех тел»
- «Медленные лошади»
- «Корона»
- «Позолоченный век»
- «Мистер и миссис Смит»
- «Утреннее шоу»
Лучший комедийный сериал
- «Медведь»
- «Убийства в одном здании»
- «Псы резервации»
- «Умерь свой энтузиазм»
- «Чем мы заняты в тени»
- «Хитрости»
- «Начальная школа „Эбботт“»
- «Палм-Рояль»
Лучший мини-сериал/телефильм
- «Олененок»
- «Фарго»
- «Уроки химии»
- «Рипли»
- «Настоящий детектив»
Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме
- Джон Хэмм («Фарго»)
- Эндрю Скотт («Рипли»)
- Ричард Гадд («Олененок»)
- Том Холландер («Вражда»)
- Мэтт Бомер («Попутчики»)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Идрис Эльба («Захваченный рейс»)
- Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
- Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
- Гэри Олдман («Медленные лошади»)
- Хироюки Санада («Сегун»)
- Доминик Уэст («Корона»)
Лучший мужская роль в комедийном сериале
- Мэтт Берри («Что мы делаем в тени»)
- Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
- Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
- Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
- Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Д’Фараон Вун-А-Тай («Псы резервации»)
Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме
- Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
- Бри Ларсон («Уроки химии»)
- Джуно Темпл («Фарго»)
- София Вергара («Гризельда»)
- Наоми Уоттс («Вражда»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
- Кэрри Кун («Позолоченный век»)
- Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
- Анна Саваи («Сегун»)
- Имелда Стонтон («Корона»)
- Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)
Лучшая женская роль в комедийном сериале
- Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
- Айо Эдебири («Медведь»)
- Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
- Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)
- Джин Смарт («Хитрости»)
- Кристен Уиг («Палм-Рояль»)