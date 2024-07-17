Эндрю Скотт, Джоди Фостер и Хироюки Санада: «Эмми» объявила номинантов

Сегодня в 18:46
Фото: Netflix/YouTube

Стали известны номинанты на телевизионную премию «Эмми» 2024 года. Трансляция состоялась на ютуб-канале Национальной академии телевизионных искусств и наук США.

Лучший драматический сериал

  • «Задача трех тел»
  • «Медленные лошади»
  • «Корона»
  • «Позолоченный век»
  • «Мистер и миссис Смит»
  • «Утреннее шоу»

Лучший комедийный сериал

  • «Медведь»
  • «Убийства в одном здании»
  • «Псы резервации»
  • «Умерь свой энтузиазм»
  • «Чем мы заняты в тени»
  • «Хитрости»
  • «Начальная школа „Эбботт“»
  • «Палм-Рояль»

Лучший мини-сериал/телефильм

  • «Олененок»
  • «Фарго»
  • «Уроки химии»
  • «Рипли»
  • «Настоящий детектив»

Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме

  • Джон Хэмм («Фарго»)
  • Эндрю Скотт («Рипли»)
  • Ричард Гадд («Олененок»)
  • Том Холландер («Вражда»)
  • Мэтт Бомер («Попутчики»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Идрис Эльба («Захваченный рейс»)
  • Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»)
  • Уолтон Гоггинс («Фоллаут»)
  • Гэри Олдман («Медленные лошади»)
  • Хироюки Санада («Сегун»)
  • Доминик Уэст («Корона»)

Лучший мужская роль в комедийном сериале

  • Мэтт Берри («Что мы делаем в тени»)
  • Ларри Дэвид («Умерь свой энтузиазм»)
  • Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
  • Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
  • Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Д’Фараон Вун-А-Тай («Псы резервации»)

Лучшая женская роль в мини-сериале/телефильме

  • Джоди Фостер («Настоящий детектив»)
  • Бри Ларсон («Уроки химии»)
  • Джуно Темпл («Фарго»)
  • София Вергара («Гризельда»)
  • Наоми Уоттс («Вражда»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»)
  • Кэрри Кун («Позолоченный век»)
  • Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»)
  • Анна Саваи («Сегун»)
  • Имелда Стонтон («Корона»)
  • Риз Уизерспун («Утреннее шоу»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Кинта Брансон («Начальная школа „Эбботт“»)
  • Айо Эдебири («Медведь»)
  • Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
  • Майя Рудольф («Женщина при деньгах»)
  • Джин Смарт («Хитрости»)
  • Кристен Уиг («Палм-Рояль»)
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