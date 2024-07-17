«Мир, который я смотрю»: кот Матроскин и Владимир Стогниенко стали героями рекламной кампании Okko

«Популярная в прошлом песня „Мой мир“ стала основой для решения нашей задачи: из сериалов, кино, мультфильмов, документальных проектов и спортивных трансляций формируются целые миры. Зритель может пережить весь спектр эмоций, погружаясь в них через любую из платформ: смарт-ТВ, десктоп, мобильный телефон или планшет. Ты можешь жить в мирах Okko, путешествовать между ними и даже формировать свои, вдохновляясь контентом», — пояснил выбор трека генпродюсер Okko Гавриил Гордеев.