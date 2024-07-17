«Мир, который я смотрю»: кот Матроскин и Владимир Стогниенко стали героями рекламной кампании Okko

Онлайн-кинотеатр Okko запустил масшабную рекламную кампанию под названием «Мир, который я смотрю». Кампания охватила телевидение, радио, диджитал, наружную рекламу и рекламу в помещениях. Она должна привлечь внимание зрителей к разнообразию контента, который предлагает сервис.
В Okko можно найти развлечения на любой вкус: от детских приключенческих фильмов и анимации до драматических сериалов, документалок и эксклюзивных спортивных трансляций. Новая реклама отражает этот широкий выбор.
Спортивные проекты в ролике представляет комментатор Владимир Стогниенко, анимацию — герои «Союзмультфильма», сериалы — главный персонаж сказочного детектива «Волшебный участок» Леха Попов, а кино — Коля Герасимов и робот Вертер из «Ста лет тому вперед».
«Okko окружает, дает возможность стать частью удивительного мира. И в ролике мы проводим нашего зрителя через этот бесконечный мир контента онлайн-кинотеатра: кино и сериалы, мультики и фильмы, спортивные трансляции и многое другое», — поделился директор по маркетингу Okko Сергей Костров.
Музыкальной темой кампании стала кавер-версия песни Кристины Орбакайте «Мой мир», которую записала Тося Чайкина. Ее в онлайн-кинотеатре называют «отдельной удачей».
«Популярная в прошлом песня „Мой мир“ стала основой для решения нашей задачи: из сериалов, кино, мультфильмов, документальных проектов и спортивных трансляций формируются целые миры. Зритель может пережить весь спектр эмоций, погружаясь в них через любую из платформ: смарт-ТВ, десктоп, мобильный телефон или планшет. Ты можешь жить в мирах Okko, путешествовать между ними и даже формировать свои, вдохновляясь контентом», — пояснил выбор трека генпродюсер Okko Гавриил Гордеев.