«Потом найдутся зоофилы»: Лера из «Ранеток» выступила против однополых браков

Сегодня в 18:46
Фото: «Телега Online»/Rutube

Лера Козлова из группы «Ранетки» высказалась против однополых браков и раскритиковала каминг-аут* бывшей коллеги по группе Лены Третьяковой.

Певица в интервью пранкеру Соряну в Севастополе сравнила легализацию однополых браков с легализацией зоофилии и педофилии.

«Сейчас разрешены однополые браки, потом найдутся зоофилы, которым нравится любить собак. <…> Потом начинается про этих педофилов. <…> Хотели бы вы, чтобы ваши дети жили в этой атмосфере, чтобы они жили в этом аду? Я бы не хотела родиться в семье с такими родителями», — сказала Козлова в интервью.

Отвечая на вопрос о каминг-ауте Лены, Лера сказала, что это только пока ей и ее партнерше кажется, что это та жизнь, о которой они мечтали: «Потом будет очень несладко. Дальше там будет ад. И они вспомнят еще Россию и скажут: „Господи зачем мы вообще уехали“».

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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