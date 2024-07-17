«Потом найдутся зоофилы»: Лера из «Ранеток» выступила против однополых браков

Отвечая на вопрос о каминг-ауте Лены, Лера сказала, что это только пока ей и ее партнерше кажется, что это та жизнь, о которой они мечтали: «Потом будет очень несладко. Дальше там будет ад. И они вспомнят еще Россию и скажут: „Господи зачем мы вообще уехали“».