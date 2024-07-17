«Потом найдутся зоофилы»: Лера из «Ранеток» выступила против однополых браков

Лера Козлова из группы «Ранетки» высказалась против однополых браков и раскритиковала каминг-аут* бывшей коллеги по группе Лены Третьяковой.
Певица в интервью пранкеру Соряну в Севастополе сравнила легализацию однополых браков с легализацией зоофилии и педофилии.
«Сейчас разрешены однополые браки, потом найдутся зоофилы, которым нравится любить собак. <…> Потом начинается про этих педофилов. <…> Хотели бы вы, чтобы ваши дети жили в этой атмосфере, чтобы они жили в этом аду? Я бы не хотела родиться в семье с такими родителями», — сказала Козлова в интервью.
Отвечая на вопрос о каминг-ауте Лены, Лера сказала, что это только пока ей и ее партнерше кажется, что это та жизнь, о которой они мечтали: «Потом будет очень несладко. Дальше там будет ад. И они вспомнят еще Россию и скажут: „Господи зачем мы вообще уехали“».
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.