Голая вечеринка в трейлере шестого сезона сериала «Голяк»

В официальном синопсисе шестой сезон описывается как «безумное приключение с участием крокодилов-людоедов, двоеженцев и культа голых». Оправившись от встречи с Манолито в прошлых сериях, герои принялись приводить свою жизнь в порядок, и перед ними встал вопрос взросления, ведь все люди стареют.