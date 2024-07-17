Голая вечеринка в трейлере шестого сезона сериала «Голяк»

Сегодня в 17:28
Фото: Sky TV

На ютуб-канале британского телеканала Sky появился трейлер шестого сезона «Голяка» — комедийного сериала о британской глубинке. Премьера новых серий намечена на сентябрь.

Создатели обещают «еще больше безумных приключений и захватывающих авантюр». Первый трейлер — с несущимся катафалком, голой вечеринкой и крокодилом во дворе — это подтверждает.

К своим ролям вернутся все основные актеры: Джо Гилган, Мишель Киган, Райан Сэмпсон, Том Хэнсон, Брона Галлахер, Джоанна Хигсон, Аарон Хеффернан, Парт Такерар, Бхавна Лимбахия и Стив Иветс.

В официальном синопсисе шестой сезон описывается как «безумное приключение с участием крокодилов-людоедов, двоеженцев и культа голых». Оправившись от встречи с Манолито в прошлых сериях, герои принялись приводить свою жизнь в порядок, и перед ними встал вопрос взросления, ведь все люди стареют.

Новость дополняется.

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