Показываем эксклюзивный фрагмент хоррора «Собиратель душ», который выходит в российский прокат

Кинокритик Никита Лаврецкий так описывал фильм: «Никаким синопсисом не продать кино Оза Перкинса (сына Энтони, звезды „Психо“) — это просто нужно видеть. Перкинс — пижон и маньерист, жонглирующий соотношениями сторон кадра, геометрическими ракурсами и резкими скрипучими склейками. У фильма „Собиратель душ“ была одна из самых загадочных и запоминающихся рекламных кампаний последних лет, а некоторые критики клянутся, что это страшнейший фильм десятилетия. Для нас, впрочем, с таким усердием продавать фильм не нужно, ведь, до того как Перкинс начал сотрудничать с компанией Neon, мы и так знали, что он снял самый недооцененный хоррор в истории студии A24».