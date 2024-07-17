Показываем эксклюзивный фрагмент хоррора «Собиратель душ», который выходит в российский прокат

Дистрибьютор «Атмосфера кино» поделился с нами эксклюзивным фрагментом триллера «Собиратель душ». Фильм Оза Перкинса с Николасом Кейджем Майкой Монро выйдет в российский прокат 25 июля.
Картина рассказывает об агенте ФБР Ли Харкер, которая пытается найти серийного убийцу по прозвищу Собиратель душ. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харкер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь, а любое ее неверное решение приведет к гибели очередной семьи.
Помимо Кейджа и Майки Монро в ленте сыграли Алисия Уитт, Блэр Андервуд, Дакота Долби и Эрин Бойес.
Кинокритик Никита Лаврецкий так описывал фильм: «Никаким синопсисом не продать кино Оза Перкинса (сына Энтони, звезды „Психо“) — это просто нужно видеть. Перкинс — пижон и маньерист, жонглирующий соотношениями сторон кадра, геометрическими ракурсами и резкими скрипучими склейками. У фильма „Собиратель душ“ была одна из самых загадочных и запоминающихся рекламных кампаний последних лет, а некоторые критики клянутся, что это страшнейший фильм десятилетия. Для нас, впрочем, с таким усердием продавать фильм не нужно, ведь, до того как Перкинс начал сотрудничать с компанией Neon, мы и так знали, что он снял самый недооцененный хоррор в истории студии A24».
Николас Кейдж, исполнивший роль Собирателя душ, говорил, что устал от насилия в картинах и больше не хочет играть серийных убийц. «Я знаю, что мой телефон будет разрываться от предложений сыграть маньяков. Но мне не нравится это делать, я не люблю насилие. Не хочу играть людей, которые причиняют боль другим», — делится Кейдж.