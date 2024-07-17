Проект MrBeast и Марка Робера очистил океан от 15 тыс. тонн мусора за четыре года

Сегодня в 16:55
Фото: Jas Min/Unsplash

В рамках благотворительного проекта TeamSeas, основанного видеоблогерами MrBeast и Марком Робером, из мирового океана и рек удалили более 15 тыс. тонн мусора и пластика. Видеоотчет об этом достижении появился на ютуб-канале проекта.

TeamSeas перевыполнил план: изначально целью были 13 тыс. тонн загрязнений, но цифра выросла на пару тысяч. В начале 2022 года команде удалось собрать 30 млн долларов, которые передали организациям по очистке водоемов Ocean Conservancy и The Ocean Cleanup.

Успехи волонтеров, которые подтвердили независимые проверки, оценили и в соцсетях. Инициативы экозащитников и видеоблогеров сравнили с работой ООН.

MrBeast известен своими благотворительными проектами (например, недавно он построил сотню домов нуждающимся в разных странах). В 2020 году вместе с Робером был основан проект TeamTrees, в рамках которого высаживаются деревья.

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