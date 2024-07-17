Из правительственных жилищ в Великобритании пропали более 100 детей мигрантов. Вероятно, их продали

В Великобритании разгорелся скандал из‑за пропажи детей мигрантов, живших в выделенных правительством жилищах. Согласно отчету, находящемуся в распоряжении The Guardian, многие из них могли стать жертвами торговли людьми.
К этому моменту пропавшими без вести считаются около 118 детей, некоторым из них всего 12 лет. В отчете Лондонского университетского колледжа (UCL) и Ecpat UK говорится, что дети, размещенные в правительственных гостиницах, подвергались «повышенному риску стать жертвами торговли людьми», и это противоречит утверждениям Министерства внутренних дел Британии о том, что несовершеннолетние не подвергались эксплуатации.
Авторы доклада выяснили, что один из работников гостиницы знал о трех случаях торговли людьми. Злоумышленники связывались с подростками через поддельные аккаунты в соцсетях, а те соглашались на их предложения, рассказали работники гостиниц. [Это] не значит, что они [дети] наивны, но когда они оказываются в такой плохой ситуации, они думают: «Ладно, это риск, но это место ничем не лучше», — поделился один из собеседников.
В ходе расследования стало ясно, что попытки властей защитить фактически привели детей в руки преступников. Персоналу отеля было поручено стучать в двери детских комнат каждый час в течение ночи, в особенности это касалось национальностей, которые считаются подверженными высокому риску похищения — например, албанцев.
«По иронии судьбы, именно по этой причине большинство детей пропадали без вести», — сказал бывший работник правительственной гостиницы.
Согласно последним данным, из семи правительственных гостиниц за все время пропали 440 детей, 144 из которых не были найдены к ноябрю 2023 года, а 118 по состоянию на март все еще числились пропавшими без вести. «Это национальный скандал, который не должен повториться. До сих пор неясно, что было сделано поиска тех, кто пропал без вести, и обеспечения их безопасности», — заявила автор отчета Соня Айеб-Карлссон из отдела рисков UCL.
Один социальный работник рассказал, что мальчики из Албании «очень уязвимы и напуганы» из‑за «целенаправленной кампании» против них и опасений, что их могут вскоре отправить домой. Некоторых мигрантов, которых ошибочно причислили к совершеннолетним, поселили в гостиницы для взрослых, где они рискуют подвергнуться сексуальному насилию и эксплуатации от травмированных взрослых, пишет газета.
Расследователи призвали власти отменить «катастрофический» закон о нелегальной миграции, который позволяет напрямую предоставлять жилье детям без сопровождения взрослых. После разразившегося скандала правительство страны не устраивало проверки в гостиницах, которые на данный момент позакрывали.