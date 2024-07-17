Из правительственных жилищ в Великобритании пропали более 100 детей мигрантов. Вероятно, их продали

Согласно последним данным, из семи правительственных гостиниц за все время пропали 440 детей, 144 из которых не были найдены к ноябрю 2023 года, а 118 по состоянию на март все еще числились пропавшими без вести. «Это национальный скандал, который не должен повториться. До сих пор неясно, что было сделано поиска тех, кто пропал без вести, и обеспечения их безопасности», — заявила автор отчета Соня Айеб-Карлссон из отдела рисков UCL.