В России создадут сервис знакомств «Спутник» с проверкой кредитов и алиментов

Российские разработчики трудятся над новым приложением для знакомств «Спутник». В нем можно будет проверить потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов. Об этом рассказали «Известия».
Концепцию нового сервиса для знакомств представили программисты из Мурманска. Профили пользователей в нем будут связывать с агрегаторами вроде «Проверки.Онлайн» и легальными базами данных.
По словам создателей приложения, для поиска второй половинки будет использоваться нестандартный алгоритм, в который входит метод слепого подбора.
«Поиск пары строится, прежде всего, на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Все это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Павел Китов.
«Приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое», — добавил он.
Для начала пользователю нужно будет пройти первичное анонимное анкетирование, затем расширенное. На этом этапе его попросят рассказать о семье, а также предложат пройти видеосозвон с администрацией платформы и пообщаться на темы здоровья и воспитания.
После этого с помощью слепого подбора анонимных анкет человеку предложат партнера. Обменяться фото и видео можно будет только в случае сходства интересов.