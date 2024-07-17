В России создадут сервис знакомств «Спутник» с проверкой кредитов и алиментов

Сегодня в 16:23
Фото: Andrej Lišakov/Unsplash

Российские разработчики трудятся над новым приложением для знакомств «Спутник». В нем можно будет проверить потенциального партнера на наличие у него налоговых задолженностей, алиментов и непогашенных кредитов. Об этом рассказали «Известия».

Концепцию нового сервиса для знакомств представили программисты из Мурманска. Профили пользователей в нем будут связывать с агрегаторами вроде «Проверки.Онлайн» и легальными базами данных.

По словам создателей приложения, для поиска второй половинки будет использоваться нестандартный алгоритм, в который входит метод слепого подбора.

«Поиск пары строится, прежде всего, на общих интересах, образе жизни и прошлых отношениях, а также на состоянии здоровья. Все это отображается в анонимных анкетах в виде текстового описания», — рассказал «Известиям» руководитель проекта Павел Китов.

«Приложение будет синхронизироваться с широким списком открытых баз данных, а это значит, что можно будет легально проверить у потенциального партнера отсутствие налоговых задолженностей, алиментов и многое другое», — добавил он.

Для начала пользователю нужно будет пройти первичное анонимное анкетирование, затем расширенное. На этом этапе его попросят рассказать о семье, а также предложат пройти видеосозвон с администрацией платформы и пообщаться на темы здоровья и воспитания.

После этого с помощью слепого подбора анонимных анкет человеку предложат партнера. Обменяться фото и видео можно будет только в случае сходства интересов.

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