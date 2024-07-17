Клуб «Пропаганда» и кафе «Люди как люди» объявили о закрытии

В конце июля в Москве закроются два знаковых заведения — клуб «Пропаганда» и кафе «Люди как люди». Их владельцы сообщили о закрытии в официальных соцсетях проектов.
«История длиной в 27 лет подошла к концу. Двери нашего клуба закрываются в конце июля, но наши сердца остаются открытыми и полными самых добрых воспоминаний», — заявила команда «Пропаганды» на своей странице в VK.
«„Пропаганда“ гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества. Ваши улыбки и энергия вдохновляли нас на новые свершения и помогали двигаться вперед. <…> Спасибо вам за невероятные годы. Это было по-настоящему волшебное время, мы будем помнить его всегда», — сказано в посте.
Промоутер и резидент клуба Сергей Тимошов рассказал «Афише Daily», что конкретного повода для закрытия клуба не было. «Руководство приняло решение. Видимо, пришло время», — сказал он.
Сотрудники «Люди как люди» заявили, что кафе закроется 28 июля спустя 21 год работы. «Будем с благодарностью вспоминать наших гостей. Всем бесконечного счастья и удачи!» — написали они.
«Пропаганда» открылась в 1997 году и считалась одним из старейших клубов Москвы. Среди артистов, которые выступали на площадке в разные годы, — Деррик Мэй, Франсуа Кеворкян, Джо Клосселл, Кэсси, Шед, Марсель Деттманн и Abdulla Rashim. В клубе проходили вечеринки Нины Кравиц Voices, технопятницы Warehouse Сергея Тимошова, вторники американского хауса и легендарные «Четверги Санчеса» DJ Санчеса.
«Люди как люди» открылись по адресу: Солянский тупик, ¼, в 2004 году в формате кафе и сэндвичного бара.