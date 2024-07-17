Клуб «Пропаганда» и кафе «Люди как люди» объявили о закрытии

«„Пропаганда“ гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества. Ваши улыбки и энергия вдохновляли нас на новые свершения и помогали двигаться вперед. <…> Спасибо вам за невероятные годы. Это было по-настоящему волшебное время, мы будем помнить его всегда», — сказано в посте.