Вышел трейлер фильма о сериале «Слово пацана»

На ютуб-канале онлайн-кинотеатра Wink появился трейлер документального фильма о съемках «Слова пацана. Кровь на асфальте». Картина появится на Wink и Start 18 июля.
В фильм о фильме вошли интервью с актерами и создателями сериала и кадры со съемочной площадки. Зрители узнают, какие воспоминания из детства привнесли в проект режиссер и команда, как появился утюг Ералаша, сколько раз на самом деле менялся финал и чему научился на съемках Иван Янковский.
Автор сценария Андрей Золотарев рассказал в документальном фильме, что сценарий 8-серийного проекта был написан за рекордные 300 рабочих часов (чуть больше месяца). «Мне показалось интересным препарировать эту историю. Это ведь очень странная штука: весь город поделен на банды, нет ни одного района, который бы не принадлежал какой‑либо группировке, все они что‑то делят, но это происходит в то время, когда делить нечего. Все нищие, все ободранные, все в одних и тех же куртках, одних и тех же шапках, и они что‑то делят — это настолько первобытная штука!» — отметил он.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября 2023 года, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря.
Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России (и, несмотря на вооруженный конфликт между странами, на Украине). Затраты на производство сериала окупились за месяц.