Вышел трейлер фильма о сериале «Слово пацана»

Автор сценария Андрей Золотарев рассказал в документальном фильме, что сценарий 8-серийного проекта был написан за рекордные 300 рабочих часов (чуть больше месяца). «Мне показалось интересным препарировать эту историю. Это ведь очень странная штука: весь город поделен на банды, нет ни одного района, который бы не принадлежал какой‑либо группировке, все они что‑то делят, но это происходит в то время, когда делить нечего. Все нищие, все ободранные, все в одних и тех же куртках, одних и тех же шапках, и они что‑то делят — это настолько первобытная штука!» — отметил он.