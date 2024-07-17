Экс-главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского задержали по делу о мошенничестве

Сегодня в 14:39
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали Александра Кибовского, бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего Департамент культуры, по делу о получении взятки и мошенничестве. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источники.

По информации ТАСС, политика арестовали по требованию Следственного комитета.

По статье о взяточничестве ему может грозить штраф, лишение возможности занимать определенные должности на срок до 15 лет либо тюремный срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Кибовский работал в столичном правительстве с ноября 2010 года. С 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской Департамент культуры.

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