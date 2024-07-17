Зданию Изофабрики в Москве вернут исторический облик. Реставрацией займется девелопер Forma

Изофабрика возводилась в 1930- е годы на месте бывшего села Всехсвятское и задумывалось как часть Московской фабрики искусств. Артель принимала серийные заказы на скульптуру, литье, живописные панно и мозаики, которые затем развозились по всему СССР. В одном из его корпусов располагалось художественно-промышленного объединение «Всекохудожник».