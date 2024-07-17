Зданию Изофабрики в Москве вернут исторический облик. Реставрацией займется девелопер Forma

Изофабрику 1930-х годов в Москве отреставрируют к 2027 году в рамках строительства городского квартала Soul. Здание в районе Аэропорт признано объектом культурного наследия, поэтому работы в нем будут проводиться под присмотром Департамента культурного наследия, сообщила «Афише Daily» пресс-служба девелопера Forma.
При подготовке к реставрации Изофабрики специалисты нашли оригинальный лепной декор, ранее считавшийся утраченным, рассказал глава Forma Илья Чепрасов. Под слоями отделки нашли уцелевшие капители колонн с историческим лепным орнаментом, после восстановления хрупкий декор вновь станет виден на колоннаде.
«Скульпторам предстоит ювелирная работа: собрать множество мельчайших деталей воедино, воссоздав капители в историческом виде, и затем провести набивку готовых архитектурных форм. Весь процесс займет около трех-четырех месяцев и будет проводиться экспертами в реставрационных мастерских», — рассказала руководитель по работе с объектами культурного наследия Forma Юлия Гапоненко.
Специалисты также восстановят архитектурно-художественное оформление фасадов, оконные проемы, деревянные фигурные кронштейны, поддерживающие свес кровли. Предстоит привести порядок капитальные стены в уровне второго этажа, опоры, перекрытия и лестницы.
По задумке авторов проекта, в будущем Изофабрика должна стать культурной точкой притяжения всего района Аэропорт и центром нового городского квартала Soul, который возводит Forma. Реализацией проекта занимается архитектор Георгий Гольц, вдохновленный творениями скульптора Филиппо Брунеллески, и бюро SimpsonHaugh. В этом месте откроются студии искусств, паблик-арт-резиденции, выставочные и ивент-пространства, а также образовательные центры, рассказал Чепрасов.
Изофабрика возводилась в 1930- е годы на месте бывшего села Всехсвятское и задумывалось как часть Московской фабрики искусств. Артель принимала серийные заказы на скульптуру, литье, живописные панно и мозаики, которые затем развозились по всему СССР. В одном из его корпусов располагалось художественно-промышленного объединение «Всекохудожник».