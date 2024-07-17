В России создали виртуальный аналог котельной для тренировки кочегаров

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) в Кирове создали виртуальный тренажер «Кочегар котельной». Он позволяет обучать специалистов навыкам работы с котельным оборудованием, сообщает РИА «Новости».
Обучение происходит в VR-пространстве, смоделированном на основе реальной котельной. Тренажер повторяет настоящее оборудование не только визуально, но и функционально. Это позволяет изучить, как ведет себя объект в разных ситуациях — от штатных до аварийных.
Создатели виртуальной котельной подчеркивают, что под кочегаром в их тренажере понимается не рабочий с лопатой, а оператор автоматизированной системы.
Ученые надеются, что их разработка поможет повысить эффективность подготовки специалистов, снизить трудозатраты обучающего персонала и исключить риски поломки оборудования.
В дальнейших планах сотрудников ВятГУ — создание робота-манипулятора, которым можно управлять удаленно с помощью системы виртуальной реальности. Его разработка уже ведется.
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